Tre siktet for frihetsberøvelse på Nedre Romerike

To menn på 18 og 20 år, samt en mindreårig gutt, er så langt pågrepet og varetektsfengslet i saken. De er alle siktet for frihetsberøvelse, skriver Romerikes Blad.

Det var fredag forrige uke at to personer, på ulike tidspunkt, skal ha blitt truet inn i en bil og holdt tilbake mot sin vilje på Nedre Romerike.

– Vi ser alvorlig på denne saken. Det er tale om alvorlige straffbare handlinger, sier politiadvokat Anders Johnsen Bækkemoen i Øst politidistrikt.

To av de siktede erkjenner ikke straffskyld, mens det ikke er kjent hvordan 20-åringen stiller seg til siktelsen.

Avisen skriver at politiadvokaten bekrefter at de ser etter flere involverte i saken, og at flere av de siktede er kjent fra politiet fra tidligere.