Vil ha tiltak for å få bukt med vold blant mindreårige

– Kriminelle handlinger må få konsekvenser fort. Disse barna må få den hjelpen de trenger, og en straff som virker, sier Foss til Fædrelandsvennen.

I sommer har det vært en oppblomstring av grov vold blant unge jenter i Kristiansand, skrev Fædrelandsvennen i starten av august. Jenter ned i 13-årsalderen lugger, slår og sparker tilfeldige ofre mens volden filmes og spres på nett, skrev NRK tidligere denne uken.

Foss viser til en stortingsmelding fra 2021, bestående av 34 tiltak. Hun lurer også på hvilket forebyggende politiet gjør i de konkrete sakene.

– Det er på tide å få strengere tiltak for å få slutt på kriminaliteten, sier hun til avisen.

Det har vært pekt på at en utfordring er at ungdommene er klar over at de er under kriminell lavalder, og at de derfor ikke kan bli straffet om de gjør noe kriminelt.

Stortingsrepresentant for Aust-Agder Marius Arion Nilsen (Frp) sier til Fædrelandsvennen at man bør redusere den kriminelle lavalderen ned til 14 år eller 13 år. Han understreker at fengsel nødvendigvis ikke er riktig straff for unge lovbrytere, men utelukker ikke ungdomsstraff.

– Det handler om å trygge samfunnet, og da må vi ha tvangsmuligheter, rapportering og regimer som får vedkommende på rett kjøl, sier Nilsen.