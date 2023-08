Industrien roper varsku: – Vi trenger et nytt klimaforlik

– Er det en tid for et nytt klimaforlik, så er det nå, sier direktør for dekarboniseringspolitikk og partnerskap i Yara, Edina Ringdal Wickholm, til NTB.

– Og det må komme raskt, for nå begynner vi å miste trua.

Skummel usikkerhet

Den tidligere Ap-rådgiveren er urolig for fremtiden.

– Det som er aller skumlest nå, er den usikkerheten som rår. Vi vet hvor vi må, men ikke hvordan vi skal komme dit, sier hun.

– Vi trenger en plan som vi kan tro på. Hvor vi ser at vi klarer å få til økt fornybar kraftproduksjon, som alle vet at vi trenger for å kunne kutte utslipp. Vi trenger å se at det er nok økonomiske muskler og nok risikoavlastning til at bedriftene kan gjøre de ganske tunge investeringsløftene som de må for å komme i mål med å kutte utslipp, sier Wickholm.

– Og vi trenger at det er forutsigbart. At det ikke er noe som kommer til å endre seg med en ny regjering eller med skiftende flertall. Derfor trenger vi et bredt, tverrpolitisk forlik som sier at dette er hvordan rammebetingelsene skal være. Da tror jeg det vil være mange som kan ta investeringsbeslutninger som ikke de kan i dag.

En rekke tunge industriaktører, deriblant Aker, Hydro, Statkraft, Kongsberg, Equinor og Yara, har nå gått sammen om å kreve en troverdig plan for utbyggingen av fornybar kraft framover.

– Det går for sakte, slo Yara-sjef Svein Tore Holsether fast på Politisk kvarter på NRK torsdag.

SV vil ha nytt forlik

Stortinget har to ganger tidligere inngått et klimaforlik, i 2008 og 2012. I 2020 ba Stortinget den daværende Solberg-regjeringen om å ta initiativ til et nytt forlik.

Siden har lite skjedd.

Men i høst kommer SV til å legge fram forslag om et nytt klimaforlik, varsler partiets energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

– Det er definitivt tid for et nytt klimaforlik som sikrer store utslippskutt. Situasjonen er svært alvorlig, sier Haltbrekken og viser blant annet til sommerens hetebølger i Europa og uværet Hans.

– Dette er resultatet av at Norge og verden har gjort altfor lite altfor lenge med å kutte utslippene, sier han.

Tidligere i år fikk SV flertall for at regjeringen skal legge fram en ny klimamelding neste år med planer for hvordan 2030-målene skal nås. Men et klimaforlik vil gå lenger, påpeker Haltbrekken.

– Et forlik vil forplikte også framtidige regjeringer, sier han.

Må henge med i svingene

Mens ting går trått i Norge, går utviklingen i EU i rasende fart. På rekordtid har EU-kommisjonen lagt fram store lovpakker på klima, blant dem Fit for 55-pakken og nullutslippsforordningen Net-Zero Industry Act.

Sistnevnte skal behandles av EU-parlamentet og Ministerrådet i høst. Målet er å få fart i omstillingen i industrien.

I USA har den drøyt ett år gamle skattepakken Inflation Reduction Act (IRA) ført til at milliarder av dollar er investert i klimavennlig energi.

De nye EU-lovene kan få store konsekvenser for både norsk industri og klimapolitikk. Men Wickholm er usikker på om Norge greier å henge med i svingene.

– Min bekymring er at vi er veldig gode på teknologiutvikling, på å finne løsningene, men vi er ikke like gode til å oppskalere dem. Nå får man betalt for å teste teknologien, ikke for å ta den i bruk. Men det er der kostnadene kommer. Så vi må også belønne det å ta i bruk utslippsreduserende teknologi. Jeg tror det er det viktigste poenget, sier Wickholm.