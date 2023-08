USA vil godkjenne at F-16-fly blir sendt til Ukraina

Så fort opplæringen av ukrainske flygere og teknikere i bruken av F-16-fly er fullført, vil USA godkjenne forsendelser av flyene til Ukraina, sier myndighetene.

USA har forsikret Danmark og Nederland om at de nødvendige godkjenningene vil bli gitt slik at Ukraina vil kunne motta flyene når opplæringen i bruken er fullført, sier en tjenesteperson torsdag.

Støre sier signalene fra USA om F-16-fly er positive

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier Norge ennå ikke har tatt stilling til om norske F-16-fly kan bli sendt til Ukraina, men kaller signalene fra USA for positive.

– Vi er positive til å bidra til opplæring av ukrainerne, slik at de kan fly et sånt fly. Men det å bygge et kampflyvåpen er en stor sammensatt oppgave, som flere land må bidra med over tid. Og USA er jo her helt avgjørende, fordi det er i utgangspunktet amerikansk teknologi, og derfor må USA delta. Det at de har gitt et signal nå, det er positivt, sier statsministeren til NRK.

Ordfører: Drone skutt ned over Moskva

Russisk luftforsvar skjøt ned en drone over Moskva natt til fredag, ifølge byens ordfører. Vrakrestene skal ha falt ned i nærheten av et konferansesenter sentralt i Moskva. Ingen er skadd.

Ordfører Sergej Sobjanin oppgir ikke hvem som skal ha stått bak, men det russiske forsvarsdepartementet skylder på Ukraina, ifølge nyhetsbyråer i landet.

Beredskapssjefen på skogbrannrammede Maui slutter i jobben

Lederen for beredskapsmyndighetene på Hawaii-øya Maui har sagt opp jobben sin etter å ha fått kraftig kritikk for å ikke ha varslet om skogbrannen med sirener. Det er helsemessige årsaker som er grunnen, sier Herman Andaya i en uttalelse.

Oppsigelsen kommer bare en dag etter at Andaya gikk ut og sa at han ikke angret på avgjørelsen om å ikke bruke sirener for å advare innbyggerne på Maui om skogbrannen i forrige uke. Brannen ødela nesten hele kystbyen Lahaina og tok livet av minst 111 personer.

Person funnet i god behold etter redningsaksjon i Sogndalselva

et ble satt i gang en redningsaksjon etter en person i Sogndalselva torsdag kveld. Vedkommende kom etter hvert i kontakt med politiet og er i god behold.

Nødetatene og frivillige gjennomførte betydelig søk både langs elven og i sjøen etter at noen personer har badet i elva, og en av dem ikke lenger var å se. Det ble tilkalt både redningsskøyte og redningshelikopter til stedet.