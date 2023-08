Medienes dom: Jonas Gahr Støre trakk det lengste strået

Arbeiderpartiets leder, og statsminister, Jonas Gahr Støre får blant annet favorittstempelet av VG og TV 2.

– Taklet programledernes intense utspørring om inhabilitet klart bedre enn Erna Solberg. Støre ga gjennomgående tydelige, sosialdemokratiske svar gjennom debatten. Aps kjernevelgere skal tydeligvis mobiliseres. Statsministeren leverte dessuten kveldens morsomste one-liner: «Min hånd er ikke stusslig!», oppsummerer VG etter torsdagens partilederdebatt.

Også Dagbladet gir Støre skryt og triller en 4-er på terningen. Et steg opp på terningen gir avisen til Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, som opptrådte i sin første partilederdebatt siden hun tok over vervet etter Bjørnar Moxnes. Avisen gir Martinussen blant annet ros for å bringe humor og latter inn i debatten.

– Gikk knallhard ut

Nettavisen mener på sin side at Frp-leder Sylvi Listhaug klarte seg godt i omsorgsdebatten, men gir henne samtidig en terningkast 3.

– Gikk knallhardt ut i duellen mot Vedum, og fikk inn flere poenger selv om hun kunne virke litt karikert da hun skyldte nesten all verdens elendighet på den norske finansministeren, skriver avisen.

Terningkast 3 får også Høyres leder Erna Solberg. Denne gangen er det VG som triller terningen. Avisen skriver blant annet at Solberg virket litt sliten, samt at hun ble irritert og avbrøt Støre flere ganger.

SV-leder Kirsti Bergstø høster varierende tilbakemeldinger fra flere medier. VG gir henne terningkast 3, Dagbladet og TV 2 triller en 4-er på terningen, Sunnmørsposten 3 og Nettavisen triller en 2-er.

– Tror på regjeringens politikk

Guri Melby, leder i Venstre, mottar en 3-er på terningen fra TV 2, som skriver at det ikke virket som om hun var helt heldig med temaene under debatten.

– Ble utfordret på konkurranseutsetting og profitt av Rødts leder og er ikke i nærheten av å svare i duellen. Det er litt svakt, skriver kanalen.

Aftenposten , som ikke triller terning, vurderer Støres opptreden som god. Det samme synes avisen derimot ikke om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums rolle i debatten.

– Støre kom bedre ut rett og slett fordi han i alle fall ga inntrykk av at han tror på regjeringens politikk. Vedum sliter med det, skriver Aftenposten-kommentator Kjetil B. Alstadheim.

Seks fisker på Bollestad

Vårt Land , som på delte ut fisk i garnet, gir Krf-leder Olaug Bollestad toppkarakter med seks fisk i garnet.

– Bollestad klarte å skille seg fra Solberg og Støre i eldreomsorgsdebatten og talte omsorgsarbeidernes sak. Spesielt god når hun brukte sin egen erfaring som sykepleier. Bollestad var mer poengtert, skarp og synlig enn noen gang, skriver avisen.

Hos noen av de andre avisene scorer derimot Bollestad noe lavere. VG, Dagbladet og TV 2 gir partilederen terningkast 2.

Taperen mener flere nyhetsmedier er MDG-leder Arild Hermstad. Det høyeste terningkastet fikk han av Nettavisen som ga han en 3-er. Lavest fikk han fra Sunnmørsposten og TV 2, som begge ga partilederen terningkast 1.

– Vanligvis debattsterk. Falt helt gjennom på eldreomsorg. Usynlig. Så kom klima med duell mot Støre. Burde briljere, men drukner MDG-budskapet i for stor detaljrikdom. Altfor passiv på partiets viktigste hjertesak, skriver Sunnmørsposten.

Støre med best gjennomsnitt

NTB har regnet ut snittet av terningkastene fra de mediene som har gitt terningkast, resultatet ble som følger:

*Jonas Gahr Støre (Ap): 5

*Marie Sneve Martinussen (Rødt): 4,5

*Sylvi Listhaug (Frp): 4

*Erna Solberg (H): 3,6

*Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 3,6

*Kirsti Bergstø (SV): 3,5

*Olaug Bollestad (KrF): 3,1

*Guri Melby (V): 3

*Arild Hermstad (MDG): 1,8