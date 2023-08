To menn ble drept og flere skadd da Matapour åpnet ild mot to utesteder i Oslo under pridefeiringen 25. juni i fjor.

Matapours tilregnelighet er blitt vurdert av tre sakkyndige. Oslo politidistrikt opplyser at de sakkyndige er delt i sine diagnostiske vurderinger og i konklusjonen.

Lite samarbeidsvillig

Oslo-politiet opplyser at Matapour uansett skal bli stilt for retten, og at det er domstolen som må ta endelig stilling til om han skal anses som tilregnelig eller ikke.

Den ene sakkyndige som er uenig, mener at Matapour har en diagnose som kan medføre utilregnelighet. Politiet opplyser at de sakkyndiges arbeid har vært vanskelig ettersom han i liten grad har ønsket å samarbeide med dem.

– Den rettsmedisinske kommisjon skal nå vurdere erklæringene og komme med eventuelle bemerkninger. Prosessen rundt sakkyndigerklæringen er således ikke ferdigstilt, påpeker Oslo-politiet.

Den siktedes forsvarer, advokat Marius Oscar Dietrichson, påpeker også at det rettsmedisinske sporet ennå ikke er ferdigstilt.

– Tilregnelighetsspørsmålet er uansett et spørsmål retten å avgjøre, sier han til NTB.

Matapour har sittet fengslet siden angrepet. Politiet har fått frist til å ta ut tiltale innen utgangen av august.

Bhatti er i Pakistan

Zaniar Matapour har vært fengslet helt siden han ble overmannet og pågrepet i Oslo sentrum natt til 25. juni fjor. Matapour er siktet for drap med terrorhensikt. Tre andre personer er også siktet i saken.

Politiet har blant annet siktet den norske islamisten Arfan Bhatti for medvirkning til terrorskytingen. Han befinner seg i Pakistan hvor norske myndigheter har begjært ham utlevert til Norge.

Det ble samtidig ingen avklaring under onsdagens rettsmøte i utleveringssaken mot Bhatti i Pakistan. Det blir nytt rettsmøte 24. august.

Det vil ikke være behov for mer enn ett eller to rettsmøter til for å få en endelig avklaring i utleveringssaken, opplyste Bhattis forsvarsadvokat, Zia Ur Rehman til NRK onsdag.

Arfan Bhatti ble etterlyst internasjonalt etter at han ble siktet for medvirkning til terrorskytingen i Oslo 25. juni i fjor. Få dager senere ble han pågrepet av pakistansk politi. Han nekter straffskyld.