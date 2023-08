Flere droneflygere stanset i Arendal

Den første dronen ble oppdaget torsdag formiddag.

– Dronen ble oppdaget av våre egne ressurser på stedet klokken 11.15. Vi fikk raskt kontroll på både dronen og piloten, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivan i Agder politidistrikt til NTB.

Han sier videre at det var en privatperson som fløy dronen. Det er flyforbud over sentrumsområdet under Arendalsuka.

– Hva slags ærend han hadde er ukjent for meg, men personen har vært inne til avhør og fått et forelegg. Det har han vedtatt, sier Kleivan.

Senere torsdag skriver Agder politidistrikt i en pressemelding at en person ble innbrakt for ikke å ha etterkommet politiets pålegg. Denne personen og en annen ble mistenkt for uautorisert droneflyging. Personen oppga ikke personalia, motsatte seg ransaking, og satte seg opp mot tjenestepersonene på stedet.

Vedkommende er nå anmeldt for ikke å ha oppgitt personalia til politiet, og ble bortvist fra Arendal sentrum i 48 timer.