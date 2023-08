Politiet: Foreløpig tolv fornærmede etter trusselsituasjonen i Haugesund onsdag

– Vi har ikke full oversikt over alle som er fornærmet i saken, men har foreløpig registrert tolv. De to alvorligste forholdene er en som ble fraranet bilen sin, og en som ble utsatt for en kroppsskade. Ofrene fremstår som tilfeldige og er både menn og kvinner i alderen fra 14 til 82 år, sier politiadvokat Louise Størksen Førre i en pressemelding.

Politiadvokaten forteller videre at de har begynt avhør av de fornærmede i saken og at dette er noe de vil fortsette med de nærmeste dagene.

Mannen, som er i 30-årene, er siktet for å true folk med våpen, samt vold. Han er ennå ikke avhørt og er nå ivaretatt av helse.

Mannen stjal også en bil og kjørte inn i tre andre kjøretøy. Ifølge vitner skal mannen ha framstått som ruset.

– Dette vil vi forsøke å få til så fort det lar seg gjøre. Varetektsfengsling vurderer vi fortløpende, sier Størksen Førre.

Våpenet som ble brukt av siktede var en gasspistol.

– For folk ser dette ut som et skarpt våpen, men det viste seg å være et luftvåpen som ikke er skarpladd, sier politiadvokaten.

Mannens forsvarer Silje Hellesen sier til NTB at hun vært i kontakt med sin klient.

– Han får nå nødvendig helsehjelp og jeg forventer at politiet vil be om en judisiell observasjon av min klient. Utover dette har jeg bedt om innsyn i sakens dokumenter og vil ikke kommentere saken ytterligere nå.