Stoltenberg: Én måte å ende krigen på – at Russland stanser angrepskrigen

– Det er én måte å ende denne krigen på, og det er at Russland slutter sin angrepskrig, sier Stoltenberg.

Han peker på at det er Ukrainas militære styrke som hindrer Russland i å ta kontroll over hele Ukraina.

– Det kan godt hende at de reflekterer i Moskva over at de har hatt mindre militær fremgang enn de regnet med og trodde. Men jeg er helt sikker på at dersom de ser en mulighet til vinne fram militært slik at de tar kontroll over hele Ukraina, så gjør de det.

Stoltenberg sier at det ikke er noe som tyder på at Russland har gitt opp målet om full kontroll i Ukraina.

– Jeg er veldig forsiktig med å si så mye om hvordan de tenker i Moskva. Det finnes ulike analyser og tegn på litt ulike type tenkning. Det vi må forholde oss til er det de faktisk gjør. Og det er ingenting i hva de faktisk gjør som tyder på at de har gitt opp målet om å ta kontroll over Ukraina.