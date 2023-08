– Det er viktig å ikke forveksle nederlag med fred, sa Stoltenberg i en panelsamtale med Harald Stanghelle på Arendalsuka torsdag.

– Vi kunne hatt fred 9. april 1940 om vi ikke hadde stått opp mot den tyske invasjonen, minner han om.

– Det er fordi vi ønsker en fred som er rettferdig og varig at det er krevende, og vi må stå opp mot tyranni og stå opp for demokratiet, sa Stoltenberg.

Stoltenberg: Én måte å ende krigen på



En ende på Russlands angrepskrig er den eneste måten å avslutte krigen i Ukraina på, fastholder Nato-sjef Jens Stoltenberg.

– Det er én måte å ende denne krigen på, og det er at Russland slutter sin angrepskrig, sier Stoltenberg.

Han peker på at det er Ukrainas militære styrke som hindrer Russland i å ta kontroll over hele Ukraina.

– Det kan godt hende at de reflekterer i Moskva over at de har hatt mindre militær fremgang enn de regnet med og trodde. Men jeg er helt sikker på at dersom de ser en mulighet til vinne fram militært slik at de tar kontroll over hele Ukraina, så gjør de det.

– Ingenting som tyder på at de har gitt opp målet om å ta kontroll over Ukraina

Stoltenberg sier at det ikke er noe som tyder på at Russland har gitt opp målet om full kontroll i Ukraina.

– Jeg er veldig forsiktig med å si så mye om hvordan de tenker i Moskva. Det finnes ulike analyser og tegn på litt ulike type tenkning. Det vi må forholde oss til er det de faktisk gjør. Og det er ingenting i hva de faktisk gjør som tyder på at de har gitt opp målet om å ta kontroll over Ukraina.

– Ekstremt viktig at avskrekkingen er troverdig



Om noen bruker militær makt, må man være klar for å svare med militær makt, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

– Hele hensikten med Nato er å hindre krig. Hensikten med et forsvar er å hindre krig. Det er det avskrekking handler om, å fortelle enhver mulig angriper at vi er så sterke at vi kan hindre deg å oppnå ditt militære mål.

Det sa Nato-sjef Jens Stoltenberg i en samtale med Harald Stanghelle om det internasjonale sikkerhetspolitiske bildet under Arendalsuka torsdag. Stoltenberg sa at Nato har lyktes med å bevare freden for alle Nato-land i snart 75 år.

–Sterkere våpen enn tyranniet

Han var klar på at dersom noen likevel bruker militær makt, må man være klar for å svare med militær makt.

– Da er det viktig at demokratiet har sterkere våpen enn tyranniet, sa Stoltenberg.

Nato-sjefen sier det er ekstremt viktig at avskrekkingen er troverdig, og at det er null rom for misforståelser eller feilvurderinger fra Moskva om Natos vilje til å forvare alle Nato-land.

– Hvis Russland, Moskva, Putin er helt sikre på at vi er der for å forsvare alle Nato-land, så blir det ikke noe angrep mot Nato-land.

– Etter annekteringen av Krim i 2014 var det behov for å sende et veldig tydelig signal til Moskva om at de ikke måtte prøve seg mot noe Nato-land. Vi er der, sa Stoltenberg.

Stoltenberg har ledet Nato siden 2014. I juli ble perioden hans forlenget fram til 1. oktober 2024 etter sterkt påtrykk fra alliansens medlemsland.