Tolv skadd etter at buss kjørte inn i skole i Oslo

Tolv personer ble skadd da en buss kjørte inn i Vahl skole på Tøyen i Oslo onsdag kveld. To personer er kritisk skadd og en person er alvorlig skadd. Totalt seks personer er fraktet til sykehus.

Det er foreløpig ikke informasjon som tyder på at dette er noe annet enn en ulykke, opplyser politiet. Samtidig vet de ikke hvordan ulykken har skjedd.

Jordras i Skien

Det har gått et 25 meter bredt jordras i Skien i Telemark. Ingen hus eller personer er tatt i raset. Et politihelikopter har vært i lufta og bekreftet en bruddkant og et jordras som er cirka 25 meter bredt.

Politiet har vært på stedet i natt for å kartlegge omstendigheter, omfang og videre potensial. Ingen er evakuert etter raset.

Gjengleder i Haiti advarer mot utenlandsk intervensjon

En eventuell utenlandsk politistyrke vil møte hard motstand hvis de begår maktmisbruk, advarer en fremtredende gjengleder i Haiti.

Haitis statsminister Ariel Henry har i lang tid bedt om utenlandsk støtte for å slå ned på kriminelle gjenger. Også FN mener en flernasjonal politistyrke trengs for å gjenopprette lov og orden i Haiti.

Hawaii forsvarer at de ikke varslet om brann med sirener

En by som ble rammet av brannen på Hawaii, var utstyrt med sirener som kunne varsle om katastrofe. De ble ikke benyttet, men myndigheter forsvarer beslutningen.

En leder i beredskapsmyndighetene på Hawaii-øya Maui sier sirenene hovedsakelig skal brukes til tsunamivarsel hvor folk bør trekke opp i høyden. Det hadde vært å bevege seg mot brannen, ifølge beredskapsmyndighetene.

Skogbrannen på Tenerife er ute av kontroll

Rundt 250 brannfolk kjemper mot en skogbrann på den spanske ferieøya Tenerife. Brannen er ute av kontroll, melder lokale myndigheter. Fem landsbyer er evakuerte som en forholdsregel på grunn av tykk røyk.

Brannen, som brøt ut tirsdag kveld, raser gjennom et skogkledd område med bratte raviner på den nordøstlige delen av øya.