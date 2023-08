Rødt med prisløfte: – Vi gir oss aldri på pris

– Vi vil gjerne ha med oss de andre partiene på en slags priskonkurranse, sier Martinussen til NTB.

Hun står utenfor en Kiwi-butikk i Arendal og lanserer et prisløfte, ikke ulikt det dagligvarekjeden har gitt i sin markedsføring.

– Vi lover å ikke gi oss på pris. Hvis de andre partiene har bedre tiltak for å få opp inntektene til folk og kutte i regningsbunken, så skal vi matche dem og overgå dem, sier Martinussen.

Hun har tatt på seg en nystrøket T-skjorte med det nye slagordet og håper markedsføringskampanjen kan bidra til å presse prisene nedover. Samtidig kommer partiet med elleve tiltak for å få det til.

– Det er mange priser politikerne bestemmer. For eksempel kan vi gjøre tannhelsa billigere, vi kan gjøre egendelen i helsevesenet billigere, vi kan gjøre kollektivtrafikken billigere, vi kan ha gratis skolemat og vi kan kutte i matmomsen, sier Martinussen.

Prisløfte også på strøm

Blant tiltakene er også kjent Rødt-politikk som makspris på 35 øre per kWh på strøm og økning i sosialhjelp og ytelser til dem som har minst.

– Er det sånn at hvis noen andre foreslår lavere makspris på strøm enn dere, så går dere lavere enn det igjen?

– Maksprisen vår er satt ut fra hva strøm faktisk har kostet de siste tiårene, og det ligger jo fast. Men det er jo snakk om å gjøre mer for å få kontroll over prisene. Kommer et annet parti og har bedre politikk på å ta kontroll over prisene på andre sektorer også, så skal vi definitivt se om vi kan presse oss selv til å levere noe enda bedre.

– Men er ikke dette en litt useriøs måte å lage politikk på?

– Nei, jeg synes ikke det er useriøst å ønske at andre partier skal være enige med politikken til mitt parti. Det er jo egentlig det jeg sier, sier Martinussen.

Stopper på null

Sneve mener at problemet nå er at politikerne på Stortinget ikke bryr seg nok om prisene. Og at konkurransen i prispresspolitikken nærmest er fraværende.

– Da må de gjerne konkurrere mer med oss, sier hun.

Men det går også en grense. På listen over pristiltak står også billigere kollektivtransport. Dersom et annet parti går inn for gratis kollektivtransport, kommer ikke Rødt til å betale folk for å ta bussen.

– Null er nullpunktet. Men vi har jo vært med på å innføre gratis kollektivtransport i Stavanger. Og det er jo også målet for Rødt i hele landet. Men på veien dit må kommuner og fylkeskommuner finne ut hvor langt ned man kan få prisen. Derfor sier vi «billigere», sier hun.

– Hvor skal dere få penger til alt dette?

– Et viktig punkt på denne listen er å sende regningen videre til dem som har tjent på denne priskrisen. Dagligvaresektoren, bankene og utleierne, de kan være med på å betale gildet, sier hun.

Grep mot Norgesgruppen

Et av tiltakene er også at partiet vil bryte opp Norgesgruppen. Dagligvaregiganten eier Kiwi, som Martinussen nå også stjeler slagordet fra.

Hun kopierer også deres kutt i moms på frukt og grønt, noe Rødt vil innføre nasjonalt. Rødt-lederen avviser at hun er ute etter å «ta» dem spesielt.

– Det er mest fordi de har et veldig bra slagord, som hvis du bruker det riktig, er bra for folk. Men det er ikke bra at maktkonsentrasjonen i bransjen er på et par selskaper. Norgesgruppen, som eier Kiwi, sitter på en faretruende stor andel av norske butikker, sier hun.

Vil fryse leiepriser

Her er de elleve priskrisetiltakene til Rødt:

1) Øke inntektene til dem som har minst, blant annet pensjon, sosialhjelp og andre ytelser

2) Fryse leieprisene

3) Billigere tannhelse og egenandeler

4) Billigere kollektivtrafikk

5) Gratis skolemat

6) Bryte opp makten til de store dagligvaregigantene

7) Kutte i momsen

8) Maksrente på forbrukslån

9) Styrke overføringene til matsentralene

10) Makspris på strøm på 35 øre/kWh

11) Skattlegge bankene som har tjent seg rike på rentesjokket