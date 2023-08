Seks personer kjørt til sykehus etter bussulykken i Oslo – to kritisk skadd

Totalt er det tolv skadde personer, det er elleve personer inne i bussen og en person på utsiden som har fått i seg noe røyk, skriver Oslo politidistrikt på X/Twitter.

Seks av de skadde er fraktet til sykehus, og seks, inkludert personen som fikk i seg røyk, er kjørt til legevakt, skriver politiet i en oppdatering.

– Det er ingen per nå som har omkommet, og det tror vi heller ikke at det kommer til å bli, men det er litt tidlig å konkludere med det, sier innsatsleder Svend Bjelland til oppmøtt presse rundt klokken 23.

En av de kritisk skadde måtte frigjøres fra bussen, ifølge politiet.

Statens havarikommisjon og Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe er varslet.

– Tyder på at det er en ulykke

Det er foreløpig ikke informasjon som tyder på at dette er noe annet enn en ulykke, opplyser politiet. Samtidig vet de ikke hvordan ulykken har skjedd.

– Men alt tyder på at det er en ulykke, og ikke noe som har blitt gjort med vilje, sier Bjelland til pressen.

110-sentralen meldte om ulykken klokka 22.06 onsdag kveld. Gatene i området rundt ulykkesstedet er sperret. Oslo-politiet ber bilister om å kjøre andre veier sånn at nødetatene kommer fram og ambulansene kommer ut fra stedet.

– Her blir det stengt lenge fremover. Her bruker vi den tida vi trenger for å gjøre undersøkelser for å finne hva som egentlig har skjedd, sier innsatsleder Bjelland.

Vahl skole er en barneskole på Tøyen i Oslo og ligger over gata fra Botanisk hage.

Busselskapet jobber med å få oversikt

Administrerende direktør Bent Kjersem-Drageset i Connect Bus City Norge bekrefter til NRK at det var en av deres busser som var involvert i ulykken. Selskapet driver i hovedsak rute- og skolekjøring i Oslo på kontrakt for Ruter.

– Vi jobber med å få oversikt over hendelsesforløpet, og håndterer dette i tråd med rutinene våre for beredskapshendelser, så får vi håpe at vi etter hvert får mer klarhet i hva som har skjedd, sier han til kanalen.

Pressekontakt Knut-Martin Løken i Ruter sier til VG at de vil prøve å få oversikt over hvordan dette skjedde og å følge opp bussjåføren.