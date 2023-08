To betegnes som kritisk skadd og én som alvorlig skadd etter at en buss kjørte inn i Vahl skole på Tøyen i Oslo.

To av de skadde er sendt til Ullevaal sykehus, mens én er sendt til Ahus. Flere er sendt til legevakten.

Til sammen er det flere enn ti skadde personer ifølge politiet.

– Det er ingen per nå som har omkommet, og det tror vi heller ikke at det kommer til å bli, men det er litt tidlig å konkludere med det, sier innsatsleder Svend Bjelland til oppmøtt presse rundt klokken 23.

#Oslo #OsloSentrum Nødetatene er ved Vahl skole etter melding om trafikkulykke med buss involvert. Mulig flere skadde. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 16, 2023

Ifølge innsatslederen var alle de skadde passasjerer i bussen. En av de kritisk skadde måtte frigjøres fra bussen, ifølge politiet.

Personer satt fastklemt etter ulykken, men klokka 22.17 opplyste Oslo 110-sentral at disse var frigjort. 110-sentralen meldte om ulykken og at personer satt fastklemt klokken 22.06.

Det er foreløpig ikke informasjon som tyder på at dette er noe annet enn en ulykke. Samtidig vet de ikke hvordan ulykken har skjedd. Statens havarikommisjon og Ulykkesanalysegruppa til Statens vegvesen er varslet, opplyser politiet.

Bjelleand vil ikke si noe mer om sjåføren, annet enn at de har kontroll på ham. Per nå foreligger det ingen siktelse i saken.

Gatene i området rundt ulykkesstedet er sperret. Oslo-politiet ber bilister om å kjøre andre veier sånn at nødetatene kommer fram og ambulansene kommer ut fra stedet.

– Her blir det stengt lenge fremover. Her bruker vi den tida vi trenger for å gjøre undersøker for å finne hva som egentlig har skjedd, sier innsatsleder Bjelland.

Vahl skole er en barneskole på Tøyen i Oslo og ligger over gata fra Botanisk hage.

Saken oppdateres