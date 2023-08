NVE: Flomtoppen er nådd

– Regnet som kom tirsdag kveld og natt til onsdag, førte til stengte veier på grunn av lokale oversvømmelser. Regnet har ikke forverret flomsituasjonen i Drammensvassdraget, Glomma eller Lågen, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en oppdatering onsdag ettermiddag.

Flomtoppen er nå nådd, men NVE er klare på at vannstanden vil holde seg høy i mange dager.

– Flommen synker i nedre deler av Glomma, og farevarselet justeres ned til gult nivå fra torsdag. I Mjøsa synker vannstanden sakte, og den vil holde seg på oransje nivå i mange dager fremover. Flomfarevarsel for Mjøsa og Vorma holdes derfor på oransje nivå inntil videre, skriver de.

I Drammensvassdraget er vannstanden i de fleste innsjøene også på vei ned, men vannstanden vil fortsatt holde seg på et høyt flomnivå fremover. Det gjelder spesielt i Randsfjorden og Tyrifjorden, der rødt flomfarevarsel videreføres.

– Flomfaren er ikke over, men vannstanden synker i de store innsjøene og elvene på Østlandet, sier flomvarsler Elin Langsholt i NVE.

Tyrifjorden er unntaket, men der har vannstanden onsdag flatet ut.

Samtidig opprettholdes jordskredfaren på gult nivå for Innlandet og Viken fordi det fortsatt er høy vannstand i elvene og vått i bakken. NVE påpeker at dette gir fare for erosjon i de flomstore elvene og fare for at jorda langs elvebredden kan gli ut.

– Vi oppfordrer alle til å unngå å oppholde seg langs de flomstore elvene selv om vannstanden er på vei ned, sier jordskredvarsler Hallgeir Elvehøy i NVE.