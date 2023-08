Politiet fant cannabisplantasje i Trøndelag

Bakgrunnen for ransakingen var en anmeldelse, som politiet fulgte opp ved å gå til tingretten for å få tillatelse, sier politiadvokat Ellen Moksnes Andresen til Adresseavisen.

Mannen ble pågrepet mandag kveld, og politiet utelukker ikke flere pågripelser.

Onsdag ettermiddag blir mannen framstilt for varetektsfengsling i Trøndelag tingrett. Moksnes Andresen sier at grunnlaget for fengslingen er faren for bevisforspillelse.

Hun vil begjære den siktede mannen fengslet i to uker i full isolasjon med brev- og besøksforbud.

Mannen forsvarer, advokatfullmektig Gustav Holt Berg, har ikke diskutert saksdokumentene med sin klient og vil derfor ikke kommentere saken ennå.