Arbeiderpartiet får 15,2 prosent på ny måling i Oslo – laveste på 14 år

Arbeiderpartiet går tilbake 3,9 prosentpoeng fra juli i målingen Norstat har gjort for Aftenposten.

– Det begynner å haste for Arbeiderpartiet hvis de skal snu dette her, sier Mads Motrøen, senior prosjektleder i Norstat til avisen.

Tallene er de laveste for partiet i byen på 14 år, ifølge oversikten til Poll of polls.

– Min reaksjon er at vi ønsker oss et mye bedre resultat enn dette her. Så skal vi stå på fram mot valgdagen. Det er ganske mange hundre tusen velgere som skal bestemme seg nå, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Andreas Halse.

I målingen til Aftenposten får Høyre, Venstre, Frp og KrF til sammen 32 av 59 mandater. Byrådspartiene Ap, MDG og SV med samarbeidspartiet Rødt får 27 mandater.