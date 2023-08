Regjeringen spurte ikke egne fagfolk i utredning av karbonfangst på Melkøya

Stortinget vedtok i april at regjeringen måtte gjøre egne vurderinger av muligheten for karbonfangst og -lagring på Melkøya i stedet for elektrifisering av gassanlegget. Equinor hadde tidligere gitt tommelen ned for karbonfangst.

Oljedirektoratets utredning går god for Equinors analyser, men det statlige foretaket Gassnova, som eksisterer for å gi regjeringen råd om karbonfangst, var ikke involvert i utredningen.

– Vi har hatt absolutt ingen rolle i den utredningen. Det er et oppdrag som er gitt Oljedirektoratet, uten at vi har vært involvert verken direkte eller indirekte, sier administrerende direktør Morten Henriksen i Gassnova til Klassekampen.

Henriksen vet ikke hvorfor Gassnova ikke ble kontaktet, og han kjenner heller ikke til vurderingene som Oljedirektoratet har gjort i utredningen.

Både SV og Rødt mener regjeringen har holdt Stortinget for narr.

– At Gassnova ikke engang er spurt, understreker at denne utredningen er et makkverk, sier Sofie Marhaug, energipolitisk talsperson i Rødt.