I de store elvene og innsjøene er vannføringen stort sett på vei ned. Unntaket er Tyrifjorden der det fortsatt stiger litt, forteller vakthavende hydrolog Elin Langsholt i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Det er ventet en del regn i dag og byger i morgen. Vi tror ikke at dette gir ny økning i vassdragene, men reduksjonen av vannføringen kan dra ut litt, sier Langsholt til NTB.

– Det er veldig avhengig av hvor mye regn som kommer, og hvor, legger hun til.

Kan komme opp mot 20 millimeter

Områdene rundt Mjøsa får trolig mest nedbør, men nøyaktig hvor de kraftigste bygene kommer, er usikkert. Det kan komme opp mot 20 millimeter på en time lokalt, ifølge meteorologene, som har sendt ut gult farevarsel for styrtregn.

Det er dessuten flomvarsel på rødt nivå for nedre deler av Drammensvassdraget, og oransje nivå for resten av vassdraget. For Mjøsa og deler av Glomma er det også oransje nivå.

I deler av Innlandet og Viken er det dessuten stor jord- og flomskredfare.

Nedbøren kommer i stor grad som byger.

– Det betyr at der bygene treffer lokalt, kan små vassdrag plutselig få kraftig økning i vannføringen. Det kan være kritisk noen steder. Det er veldig vått overalt. Får vi plutselig vannføringsøkning i en liten elv, så kan det jo fort medføre utglidninger og ras, sier Langsholt.

Drammenselva stiger

Tirsdag er vannstanden på vei opp igjen i Drammenselva. På sitt høyeste under uværet Hans var vannstanden ved Mjøndalsbrua på rundt 3,182 meter, før den sank til rundt 2,6 meter. Tirsdag ettermiddag har vannstanden økt til 2,73 meter igjen skriver Drammens Tidende.

Ifølge flomvarsler Harald Songe er vannstanden nå på vei opp igjen. Ifølge ham har det neppe noe særlig med det pågående regnværet og styrtregnet som er varslet. Han sier forklaringen kan ligge langt ute i havet.

– Vi har et lavtrykk med sønnavind på vei inn. Jeg kan derfor ikke tenke meg at grunnen er en annen enn at Skagerrak har litt høyere vannstand enn normalt. Da har ikke elvevannet like lett for å komme ut, sier Songe til avisen.