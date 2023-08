Støre skulle etter planen besøke Otta i Sel kommune og Ål kommune, men nå utgår det ene besøket.

Statsministerens kontor opplyser at politiets helikoptertjeneste har vurdert det slik at været gjør det usannsynlig at de kan komme fram til Otta.

– Jeg hadde sett fram til å besøke Sel kommune for å møte dem som er berørt av ekstremværet, og mange som har lagt ned en uvurderlig innsats den siste uken. Men værforholdene gjør dessverre at vi ikke kommer oss dit i dag, sier Støre.