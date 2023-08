Tretten bru kollapset plutselig tidlig om morgenen 15. august i fjor.

En lastebil og en personbil var på brua da det skjedde, men ingen ble fysisk skadd.

Tirsdag kom den første av to rapporter fra Statens havarikommisjon som skal legges fram i forbindelse med granskningen. Der kommer det fram at Tretten bru trolig kollapset som følge av utmatting, altså at den hadde vært utsatt for svekkelse over tid.

Rapporten finner også at brua var prosjektert etter den tidligere norske standarden, som ikke hadde retningslinjer for kontroll mot blokkutrivning som bruddform. Blokkutrivning vil si at treverket ryker akkurat der det er festet til metallet. Brua kollapset mest sannsynlig på grunn av dette.

Vegvesenet varslet

Våren 2016, seks år før kollapsen, varslet Vegvesenet om store svakheter ved konstruksjonen, men ingenting ble gjort, skrev Aftenposten tidligere denne måneden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Havarikommisjonens rapport finner at brua ikke ble fulgt opp i tilstrekkelig grad av Statens vegvesen i 2016 da den ikke ble forsterket, og ingen andre tiltak eller restriksjoner ble iverksatt.

Til Vegdirektoratet skrev Vegvesenet at brua ved enkelte punkter hadde en belastning på 211 prosent. Ifølge brevet hadde brua i teorien en bæreevne som gjorde at den ikke kunne holde oppe stort mer enn sin egen vekt. Rapporten finner at utnyttelsesgraden var på 200 prosent, altså langt over makskapasitet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– SHK er kritisk til at Statens vegvesen ikke fulgte opp dette i tilstrekkelig grad da ingen tiltak eller restriksjoner ble iverksatt, heter det i Havarikommisjonens rapport.

Lover å ta tak

Vegvesenet lover å ta tak i dette.

– Dette er en grundig, god og viktig rapport. Vi stiller oss bak vurderinger og anbefalinger. Når vi nå sitter med fasiten for hvorfor Tretten bru kollapset, må vi beklage at dette skjedde, og sørge for at det aldri skjer igjen, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– At brua kollapset, er fullstendig uakseptabelt. Det samme gjelder at anbefalingene om forsterkning fra 2016 ikke ble fulgt opp. Hvordan det kunne skje, må vi til bunns i og lære av. Vi støtter derfor fullt ut beslutningen om å gå videre med undersøkelser, sier han.

30. juni i år åpnet en midlertidig ny bru for bilister. Brukollapsen er anslått å koste minst 300 millioner kroner.

Alvorlige funn

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier til NTB at funnene til Havarikommisjonen er alvorlige.

– Jeg er glad for at Statens vegvesen på eget initiativ har satt i gang en intern gjennomgang av hva som har skjedd. Det er viktig å klargjøre hvorfor det ikke ble gjort noe den gangen så man lærer for fremtiden og unngår at det samme skjer igjen, sier Nygård.

– Samtidig er det viktig å si at det er gjort store endringer i Vegvesenet siden den gang. Det er andre systemer, kontroll og oversikt nå, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Har vi god nok brusikkerhet i dag?

– I etterkant av Tretten ble det gjort en grundig gjennomgang av tilsvarende bruer, og det er også en anbefaling i rapporten om å gå gjennom bruene på nytt. Det forutsetter jeg at skal gjøres, men jeg har ikke grunn til å tro at vi har annet enn god oversikt over bruene vi har nå.

Ubesvarte spørsmål

Laksforsmo i Statens vegvesen sier at det fremdeles er ubesvarte spørsmål knyttet til brukollapsen og deres oppfølging av brua i forkant.

– Det vi har fått vite fra Havarikommisjonen nå, er hvorfor brua datt ned. Vi vet fortsatt ikke hvordan vi kunne la det skje, sier Laksforsmo til Nettavisen.

Han sier at Vegvesenet, i tillegg til Havarikommisjonen, har satt i gang egne undersøkelser rundt hvordan det kunne skje at brua falt ned.

– Det er en alvorlig sak som vi må til bunns i. Vi må ikke la dette være ubesvart, men det er viktig at både vi og Havarikommisjonen nå får gjort undersøkelsene våre, sier Laksforsmo.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forbyr nye fagverksbruer i tre

Ingen nye fagverksbruer i tre vil bli godkjent av Vegdirektoratet fremover i påvente av den andre av de to delrapportene fra Havarikommisjonen og den eksterne gjennomgangen som er bestilt, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi sier ikke at de aldri mer vil bli bygget, men vi har ikke noen tidshorisont på når de eventuelt kan bli godkjent igjen, sier divisjonsdirektør for drift og vedlikehold Laksforsmo i Statens vegvesen til Teknisk Ukeblad.

Når disse bruene forbys, vil det si alle de største trebruene langs norske veier, skriver avisen.

– Vi har fått vite hvordan Tretten bru helt konkret datt ned, og at det nye regelverket ville fanget opp feil på brua. Men totaliteten gjør at vi ikke har ønske om å godkjenne noen flere slike bruer før vi har funnet ut av alle forhold som påvirker hvorvidt dette er en riktig løsning, sier Laksforsmo.