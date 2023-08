Tretten bru kollapset for ett år siden. I 2016 advarte Vegvesenet mot at brua ikke hadde god nok bæreevne. Det ble ikke fulgt opp. Det kritiserer Havarikommisjonen i rapporten som kom tirsdag.

– SHK er kritisk til at Statens vegvesen ikke fulgte opp dette i tilstrekkelig grad da ingen tiltak eller restriksjoner ble iverksatt, heter det i Havarikommisjonens rapport.

Vegvesenet lover å ta tak i dette.

– Fullstendig uakseptabelt

– Dette er en grundig, god og viktig rapport. Vi stiller oss bak vurderinger og anbefalinger. Når vi nå sitter med fasiten for hvorfor Tretten bru kollapset, så må vi beklage at dette skjedde og sørge for at dette aldri skjer igjen, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

– At brua kollapset, er fullstendig uakseptabelt. Det samme gjelder at anbefalingene om forsterkning fra 2016 ikke ble fulgt opp. Hvordan det kunne skje må vi til bunns i og lære av. Vi støtter derfor fullt ut beslutningen om å gå videre med undersøkelser.