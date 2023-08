Drapssaken i Vindafjord: Kvinne framstilles for varetekt klokken 12

Natt til søndag fikk politiet melding fra AMK om at en mann i 60-årene var funnet død på en privat adresse i Ølensvåg i Vindafjord kommune.

En kvinne i 40-årene er siktet for å ha drept mannen.

Kvinnen framstilles for varetektsfengsling i Stavanger tingrett klokken 12 tirsdag, opplyser kvinnens forsvarer Erik Lea til NTB. Politiet vil be om fire uker med brev- og besøksforbud.

Lea sa til NTB mandag at kvinnen vil motsette seg begjæringen.

– Hun er i sjokk for å ha mistet en nærstående for så å bli siktet for å drepe vedkommende. Hun forstår heller ikke hvorfor politiet har siktet henne. For hennes del så er det spørsmålet noe vi håper på å få svar på i fengslingsmøtet tirsdag, sa Lea.