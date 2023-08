Studieavgift for utenlandske studenter får støtte i befolkningen

57 prosent av de spurte i en meningsmåling gjennomført av Opinion på vegne av Universitetet i Bergen, er enige i at studenter fra land utenfor EU og EØS nå skal begynne å betale for å studere Norge, skriver Khrono.

27 prosent svarer at de er uenige. 32 prosent er noe enig i spørsmålet, og 6 prosent oppgir at de ikke vet.

Regjeringen har den siste tiden fått mye pepper blant studentpolitikere og akademikere for vedtaket.

– Retorikken har i stor grad handlet om at siden norske studenter må betale i utlandet, er det bare rett og rimelig at utlendinger må betale hos oss. Jeg tror ikke vi har lyktes med å nå ut med at dette handler om større spørsmål enn som så, sier rektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen til Khrono.

Nestleder Ivar Fossberg Aulie i Høyres Studenter sier at studieavgiften er rettferdig.

– Det har vært en overreaksjon ifra deler av studentmiljøet mot et forslag som var svært modent, sier han.