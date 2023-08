Tre av fire bilførere tar blikket bort fra veien

I en undersøkelse gjennomført av Kantar svarer 42 prosent at skjermen gjør dem uoppmerksomme i trafikken. Over 50 prosent synes det er problematisk å se på skjermen for navigasjon, fremgår det i en pressemelding fra Trygg Trafikk.

Mange biler har én eller flere skjermer med funksjoner som radio, navigasjon, musikk og klimaanlegg. Før ble disse funksjonene styrt med manuelle knapper.

– Bruk av skjerm i bil fører til at du tenker på noe annet enn trafikkbildet. Samtidig må du ta blikket bort fra veien, og det er her problemet oppstår. Å ta blikket bort fra veien mens du kjører medfører økt risiko for farlige hendelser. Kun to sekunder skal til for at risikoen for en kollisjon dobler seg, sier fagsjef trafikk Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.