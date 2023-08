Demningen brast forrige uke under flommen etter ekstremværet.

– Hendelsene onsdag 9. august viser at vurderingene og konklusjonene i revurderingsrapporten var riktige, uttaler seksjonssjef Lars Grøttå i NVE til Teknisk Ukeblad.

Rapporten pekte på at dammen ikke tilfredsstiller ikke kravene i damsikkerhetsforskriften.

En feil førte til at turbinene stoppet i Braskereidfoss kraftverk onsdag 9. august. Da skulle flomslusene i demningen åpnet seg automatisk, noe som ikke skjedde. Etter hvert flommet vannet inn i kraftstasjonen, og i løpet ettermiddagen brast demningen.

Braskereidfoss har totalt fem luker som brukes til å lede bort flomvann. Sweco vurderte at dammen ikke ville tåle en tusenårsflom sammen med at to av lukene var satt ut av spill. Da demningen brast 9. august sviktet alle lukene.

– Det er ikke krav om å regne på et tilfelle hvor en får manøvreringssvikt på alle lukene, skriver kommunikasjonssjef Per Storm-Mathisen i Hafslund Eco i en epost til avisen.