Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier tiden er på Russlands side i krigen mot Ukraina. Han mener Russland gambler på at Vesten skal gå lei av krigen.

– Jeg begrunner det med at Russland står i sterke forsvarsstillinger. De har på en måte flyttet samfunnet over i en modus der de produserer våpen, ammunisjon, og de samarbeider med land som Iran om å få inn mer materiell. Jo lenger de kan holde på med det, jo mindre oppmerksomhet kan krigen få. Det har vi sett i Georgia. Vi så det etter annekteringen av Krim i 2014, sier Kristoffersen til NTB.

Forsvarssjefen deltok mandag i en paneldebatt under Arendalsuka om «veien ut av krisen» i Ukraina sammen med blant andre utenriksministrene fra Norge og Sverige, Anniken Huitfeldt (Ap) og Tobias Billström.

Tjener på frosne konflikter

Kristoffersen sa blant annet i debatten at Russland er interessert i å ha slike frosne konflikter gående.

– Russland gambler på at vi skal gå lei, bli krigstrøtte og bli mer opptatt av egne problemer som økonomi og økte priser. Vi må være forberedt på at Russland vil drive utstrakt bruk av påvirkning. Men klarer vi å stå imot dette, er det en vei ut av krigen, sa han ifølge VG.

Etter debatten sier Kristoffersen til NTB at støtten til Ukraina blant europeiske nasjoner har vært veldig sterk fram til nå. Han ser heller ingen tegn til at støtten skal forsvinne.

– Heldigvis gjør vi ikke det, men vi må stå i det her over lang tid, sier han.

Ikke tjent med at krigen sprer seg

Kristoffersen mener Russland er tjent med at krigen ikke sprer seg utover Ukraina.

– De er ikke tjent med at Nato blir involvert i krigen. Det vil være en katastrofe både for Russland, men også for verden. Russland har samtidig andre virkemidler. Vi har jo påpekt både trusselen fra påvirkning, etterretning mot vestlige land, omgåelse av sanksjoner, som gjør at Russland klarer å stå i denne krigen, og samtidig prøve å hindre oss i å stå sammen i støtten til Ukraina, sier han.

Hvis det skulle komme til fredsforhandlinger, mener Kristoffersen at det er viktig at det er Ukraina som bestemmer når man er villig til å forhandle.

– Akkurat nå så står jo partene veldig langt fra hverandre. Ukraina, noe som er helt opplagt, vil ha tilbake grensen slik den var før 2014, inkludert Krim, og det tenker jeg er det legitime målet for Ukraina, sier han.