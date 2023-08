Grete Faremo blir PR-rådgiver

Faremo skal gi råd om kommunikasjon og krisehåndtering, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg har stått i en del kriser. Jeg tror jeg har en del å bidra med. Jeg har hatt et privilegert arbeidsliv så langt, og i fremskutte posisjoner så tar man av og til en del risikoer, og man får en del overraskelser, sier hun.

I mai i fjor gikk hun av som leder av FN-organisasjonen UNOPS. Det skjedde etter en New York Times-avsløring om at flere hundre millioner kroner kunne vært tapt i lån. Faremo har også en lang politisk karriere bak seg. Hun var statsråd i en rekke regjeringer, sist fra 2011 til 2013 som justisminister.

I 2021 fikk hun brystkreft, men er nå kreftfri.

– Jeg har vært heldig og har bygget meg opp helsemessig, og merket at arbeidslysten har kommet sterkt tilbake. Jeg er kjempeglad for å få sjansen til å jobbe med et team av flinke folk.