Mann funnet død i Haugesund – mann pågrepet og siktet for drap

Funnet av den døde mannen skjedde klokken 13 i forbindelse med en savnetsak.

– Vi fikk melding fra pårørende til den savnede som meldte ifra. Og det var i den forbindelse at politiet fant den døde personen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til NTB.

Avdøde er ikke formelt identifisert, men politiet tror det er snakk om den savnede mannen. De pårørende er varslet, opplyser Soma.

Den siktede mannen ble pågrepet klokken 19.35 mandag kveld.

Kjente hverandre

Politiadvokaten ønsker ikke å si noe om alderen til de involverte, men sier at de to mennene kjente hverandre. Soma vil ikke si noe om hvorvidt de to mennene er kjent for politiet fra før.

Politiet ønsker heller ikke å gå ut med hvorfor de anser det som en drapssak, ei heller dødsårsak. Det er ikke kjent om et eventuelt våpen er beslaglagt.

– De kriminaltekniske arbeidene pågår fremdeles, og jeg har ikke opplysninger om beslag på åstedet. Men det å lete etter bevis er en del av dette arbeidet, sier Soma.

Ennå ikke avhørt

Politiet gjennomfører vitneavhør og rundspørring i området.

– I denne omgang er det snakk om vitneavhør av personer som kjenner avdøde og siktede. Det foreløpig ikke snakk om direkte vitner, sier Soma.

Siktede er ennå ikke avhørt i saken, og det er derfor ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.

– Vi ser om vi kan få til et avhør av siktede nå i kveld. Det er foreløpig ikke helt avklart. Det er et sentralt etterforskningsarbeid, sier Soma.

De krimtekniske arbeidene på åstedet vil fortsette en stund til, opplyser han.