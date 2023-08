Drapet i Vindafjord: Siktede tar avstand fra siktelsen

– Det har vært avhør i dag, og det var ferdig klokka 16.30. Min klient tar totalt avstand fra siktelsen, hun mener hun ikke har noe med drapet å gjøre, sier kvinnens forsvarer, advokat Erik Lea, til NTB mandag ettermiddag.

Kvinnen fremstilles for varetektsfengsling i Sør-Rogaland tingrett tirsdag, med bakgrunn i bevisforspillelsesfare. Politiet vil be om fire uker med brev- og besøksforbud. Samtidig opplyser Lea at klienten vil motsette seg begjæringen, samt at hun er i sjokk.

– Hun er i sjokk for å ha mistet en nærstående for så å bli siktet for å drepe vedkommende. Hun forstår heller ikke hvorfor politiet har siktet henne. For hennes del så er det spørsmålet noe vi håper på å få svar på i fengslingsmøtet tirsdag, sier Lea.

Har tatt beslag i gjenstand

Det var klokken 4.06 natt til søndag at politiet via AMK fikk melding om at en mann i 60-årene var funnet død på en privat adresse i Ølensvåg i Vindafjord kommune. Det er en kvinne i 40-årene som varslet AMK, som er siktet for å ha drept mannen.

– Vi har tatt beslag i en gjenstand som vi vil undersøke nærmere om kan ha blitt brukt i forbindelse med drapet. Den vil bli kriminalteknisk undersøkt, og vi vil sammenstille funnene derfra med obduksjonsrapporten før vi kan si om den har noe med drapet å gjøre, sier politiadvokat Christine Kleppa i Sørvest politidistrikt til NTB.

Kun fornærmede og siktede på åstedet

Ifølge Kleppa var det kun siktede og fornærmede som var på stedet da nødetatene ankom. Det er en familiær relasjon mellom de to, men politiet vil ikke gå nærmere inn på hva denne relasjonen er.

Politiadvokaten vil heller ikke si om mannen hadde synlige skader, eller hva det er som gjør at politiet mener at han ble drept.

– Jeg kan ikke gå konkret inn på det, men det er omstendigheter på åstedet og funn i den øvrige etterforskningen som gjør at politiet har startet drapsetterforskning, sier hun.

Mannen skulle mandag obduseres ved Stavanger Universitetssjukehus.

Ble avhørt som vitne

Lea opplyser videre at hans klient først ble avhørt som vitne uten advokat til stede, før statusen hennes senere ble endret til siktet.

Kleppa bekrefter at kvinnen først hadde status som vitne.

– Etter hvert som politiet samlet spor og vurderte hennes forklaring, ble også hennes status endret, sier politiadvokaten.

Først undersøkt som mistenkelig dødsfall

Det gikk rundt tolv timer fra politiet fikk melding om funnet av den døde mannen natt til søndag til de i 16-tiden gikk ut offentlig med saken.

– Grunnen til at det tok tid, er at vi måtte gjøre innledende undersøkelser for å bli bevisst og klar over hva vi sto overfor. Dette er også på et litt avsidesliggende sted, sier Kleppa.

– Var det uklart fra starten om det var snakk om et drap?

– Saken ble innledningsvis kodet som undersøkelse av mistenkelig dødsfall, før den litt før lunsjtider søndag ble kodet om til drap.

Politiet har bedt om at det foretas en prejudisiell undersøkelse av kvinnen, og denne er i gang.

– Det er for å avklare om det kan være et spørsmål om tilregnelighet, og for å se på om det er behov for en full rettspsykiatrisk undersøkelse, sier Kleppa.