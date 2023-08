Hønefoss bru åpnet for ferdsel etter flommen

Hønefoss bru ble fredag stengt for all ferdsel som følge av bekymring for at et transportbånd på Follum fabrikker litt opp i elva kunne treffe brua og gjøre skader.

Natt til lørdag falt transportbåndet i elva og gikk til bunns. Dermed ble det ikke skader på Hønefoss bru. Mandag ble broen igjen åpnet.

Ifølge Rune Myhre i Viken fylkeskommune har fagfolk gjort en grundig inspeksjon på stedet, skriver Ringerikes Blad.