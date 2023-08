Veien til Vesterålen stenges på natta siste helg i august

Statens vegvesen opplyser at helga 25. til 27. august blir det ikke mulig å komme seg med bil til og fra Vesterålen på nattetid.

Det er på grunn av vedlikehold av brua på Osvoll mellom Sortland og Sigerfjord. Brua blir stengt mellom 22 og 6 natt til lørdag, og mellom 23 og 4 natt til søndag.

– Vi skal skifte ut masser under asfalten på Osvoll bru, og må derfor stenge veien helt mens arbeidet pågår. Vi har lagt dette arbeidet til nattetid og helg etter turistsesongen, for at trafikken skal bli minst mulig berørt, sier byggeleder Kristian Riddervold Andreassen i Statens vegvesen.

Brua er 11 meter lang og ble bygd i 1963. Det kjører i snitt 1700 kjøretøy over brua i døgnet.