Person døde etter sykkelulykke i Nordland

– Politiet ble fredag varslet via AMK om at det hadde vært et uhell der noen hadde falt på sykkel. Dagen etter fikk politiet melding om at vedkommende hadde avgått ved døden som følge av skadene, sier politiadvokat Vegard Rosenvinge Lauvdahl i Nordland politidistrikt til Avisa Nordland.

Ulykken skjedde på en gang- og sykkelvei på Rognan. Ingen andre var involvert i ulykken.

Politiet har rutinemessig startet undersøkelse av ulykken.