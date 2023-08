Kvinne siktet for drap i Vindafjord i Rogaland

Til politiet sier den siktede kvinnen at hun ikke har noe med dødsfallet å gjøre, opplyser Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

– Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløp. Det er gjort beslag på stedet, uten at vi kan si mer om hva dette dreier seg om nå, sier politiadvokat Christine Kleppa.

Politiet fikk melding klokken 4.06 via AMK om at en mann var funnet død på en privat adresse i Ølensvåg i Vindafjord kommune. Funn på åstedet førte til at kvinnen ble pågrepet.

Til NTB sier Kleppa at den siktede kvinnen selv tok kontakt med AMK.

– Politiet ble varslet av AMK om dødsfallet. Deretter ble kvinnen pågrepet, sier politiadvokaten.

– En familiær relasjon

Siktede og avdøde har en relasjon.

– Det er en familiær relasjon mellom kvinnen og avdøde, men noe mer om relasjonen vil jeg ikke si på dette tidspunktet, sier Kleppa.

Hun forteller at det er planlagt et avhør av kvinnen søndag kveld. Det er også gjennomført flere vitneavhør i saken.

– Hvem som var til stede, og hvor mange som var der, er en sentral del av etterforskningen, men vi vil ikke si noe mer om det på nåværende tidspunkt. Det er også gjort flere beslag i saken, men hva vi har beslaglagt, vil jeg ikke si noe om, sier Kleppa.

Krimteknikere var søndag på stedet for å gjennomføre flere undersøkelser.

Politiadvokaten opplyser at kvinnen ikke er en kjenning av politiet.

Har ikke snakket med forsvarer

Advokat Erik Lea er oppnevnt som forsvarer for kvinnen. Han sa til NTB ved 16-tiden at han ennå ikke hadde fått snakket med sin klient.

– Jeg er på vei til Stavanger for å snakke med henne nå. Om hun ønsker det, eller er i stand til det, så vil vi gå i avhør med politiet, sier Lea.

– Det er forferdelig trist, vi har jo den sterkeste medfølelse med alle parter her. Det er sånne hendelser som vi ikke trodde skulle skje her hos oss, sier ordfører Ole Johan Vierdal (Sp) i Vindafjord til VG.

Han sier kommunen har koblet inn et kriseteam som jobber med å ivareta de pårørende.