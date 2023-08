Hovedredningssentralen fikk melding om at fiskeren var savnet klokken 6.45 søndag morgen, skriver iFinnmark.

Han ble funnet rundt to timer senere, klokken 8.40, etter at et lokalt redningshelikopter fra Banak, redningsskøyta Peter Henry von Koss og lokale fiskere ble kalt ut til stedet hvor båten var registrert med AIS-posisjon, skriver avisen.

Båten til fiskeren ble funnet i Langfjorden, en sidefjord til Tanafjorden. Den omkomne mannen ble ikke funnet i tilknytning til båten.

De nærmeste pårørende er varslet om dødsfallet. Årsaken til dødsfallet er ikke kjent.