Europol: Kriminell gruppe smuglet migranter til Norge

Som ledd i etterforskningen ble 19 personer pågrepet i juni, opplyser Europol søndag.

Den kriminelle gruppen skal først ha ordnet transport til Madrid for syrere som hadde tatt seg ulovlig til kysten av Almeria og Murcia. Migrantene ble angivelig innlosjert på steder med svært dårlige sanitære forhold.

Deretter sørget gruppen for flybilletter til Nord-Europa, hovedsakelig Tyskland og Norge, ifølge Europol.

Gruppen mistenkes for å ha smuglet flere enn 550 syriske migranter inn i EU. Den skal ha vært en del av et større nettverk som har fraktet personer fra det krigsherjede Syria, via Sudan, De forente arabiske emirater, Libya og Algerie, til Spania.

Nettverket ble avslørt tidligere i sommer, og Politiets utlendingsenhet (PU) i Norge bidro i denne etterforskningen.