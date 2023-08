Støre avviser at Melkøya-beslutningen kunne vært satt på vent

Regjeringens beslutning om å elektrifisere Melkøya med strøm fra land kom overraskende på mange i de nordligste fylkene. Motstanden i nord er stor, og i Finnmark er mange bekymret for at det vil føre til økte strømpriser. Lokalpolitikere i Senterpartiet har gitt uttrykk for at saken har ødelagt valgkampen.

Men Støre vil ikke være med på at det ville vært bedre å vente med å ta beslutningen til etter valget, for å slippe at saken skader oppslutningen om regjeringspartiene.

– Hvis vi hadde ventet til etter valget tror jeg vi hadde fått høre at det var uetterrettelig, mener han.

«Norsk tradisjon»

Han sier de brukte lenger tid en normalt på å behandle søknaden fra Equinor, fordi regjeringen ville se den i sammenheng med behovet for å bygge ut kraftnettet og kraftproduksjonen i nord.

– Det var uaktuelt for regjeringen å kun gå inn for elektrifisering av Melkøya alene. Vi var opptatt av å få til en pakke som gir Finnmark minst like mye ny fornybar kraft som det Melkøya trenger. Når vi hadde den pakka samlet, er det norsk tradisjon å gjøre det kjent det som er besluttet, sier Støre.

Regjeringssamarbeid eller ikke?

Han vil ikke svare ja eller nei på spørsmål om han er bekymret for at sentrale Sp-politikere mener regjeringssamarbeidet må vurderes.

– Jeg er ikke glad for at det er uro. Men jeg tror at man kan svare ut den uroen, sier han.

Diskusjonen om Senterpartiet er best tjent med å fortsette samarbeidet med Ap i regjering, må de ta internt i Sp, understreker Støre.

– De må tenke gjennom hva som er det beste signalet å sende til velgerne fram til neste valg. Hvis de vil ha meg involvert i diskusjonen, stiller jeg gladelig opp, sier han.

Senterungdommen er blant dem som har krevd at partiet må vurdere regjeringssamarbeidet, dersom ikke vedtaket blir gjort om.

Men Støre har gjort det klart at det ikke er aktuelt å snu i saken og gjøre om på vedtaket.