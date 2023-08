Hawaii-brannen den dødeligste på over 100 år

Dødstallet i byen Lahaina på Hawaii-øya Maui har nå steget til 89. Dermed er skogbrannen blitt den dødeligste som er registrert i USA siden 1918. Hawaiis guvernør Josh Green kunngjorde den siste oppdateringen i natt norsk tid. Han sa på befaring i Lahaina at dødstallet kommer til å stige ytterligere.

Om lag 80 prosent av den historiske byen er lagt i ruiner, ifølge myndighetene der. Kostnaden etter ødeleggelsene anslås til å være på over 62 milliarder kroner, ifølge Green.

Tre pågrepet etter vold på Finnsnes i Troms

En mann er innlagt på sykehuset i Tromsø etter en voldshendelse på Finnsnes i natt. Tre menn er pågrepet i saken. Bakgrunnen for hendelsen som skjedde i Finnsnes sentrum er ikke avklart.

– Alle de involverte er unge menn. De pågrepne skal avhøres i løpet av morgenkvisten, da får vi forhåpentligvis noen svar, sier operasjonsleder Robin Lindberg i Troms politidistrikt til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tre biler skadet i brann på Ila i Oslo

En bil er delvis utbrent etter en brann i Kingos gate på Ila i Oslo i natt. To andre biler fikk brann- og varmeskader. Politiet tror brannen er påsatt. Meldingen om bilbrannen kom inn klokken 2.46. Brannen var slukket et kvarter senere.

–To biler som sto parkert i nærheten av den brennende bilen er skadet, forteller operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt til NTB.

Fritidsbåt med ti personer grunnstøtte i Hjørundfjorden

Alle ble reddet i land etter at en båt med ti personer om bord gikk på grunn i Hjørundfjorden på Sunnmøre i natt.

– Det kom inn en mayday klokken 2.30 om at en båt var i ferd med å gå ned. Flere andre private båter kom til for å hjelpe og det hele var over innen nødetatene kom fram, forteller redningsleder Jan Erik Skorte ved Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge til NTB.

Han opplyser at båten ligger delvis nedsunket i fjæresteinene i morgentimene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Taiwans visepresident i USA

Taiwans visepresident William Lai mellomlandet i New York i natt på vei til Paraguay, der han neste uke skal delta på innsettelsen av det søramerikanske landets nye president. Offisielt dreide det seg bare om en mellomlanding, men Lai sa selv i natt at han så fram til å «møte venner».

På vei tilbake til Taiwan neste uke skal han mellomlande i San Francisco. Der skal han møte Laura Rosenberger. Hun er leder for American Institute in Taiwan (AIT), det statseide instituttet som ivaretar USAs uoffisielle forhold overfor Taiwan og som i praksis fungerer som en amerikansk ambassade på øya. Kina motsetter seg sterkt Lais reise og varsler tiltak.

Kjemperunde av Hovland – spilte seg inn i seierskampen

Viktor Hovland leverte periodevis forrykende spill på tredjerunden i går og er på skuddhold til seieren i åpningsturneringen i PGA-sluttspillet i golf.

Etter en svak åpningsrunde på turneringen startet Hovland klatringen på listene i Memphis i USA fredag. I går fulgte han opp med det som til slutt ble en sterk tredjerunde. Oslo-gutten gjorde runden på fem slag under par, til tross for en dobbeltbogey på siste hull. Det gir ni slag under par totalt, hvilket plasserer Hovland på en sjetteplass i turneringen.