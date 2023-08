Fritidsbåt med ti personer grunnstøtte i Hjørundfjorden

Alle ble reddet i land etter kort tid.

– Det kom inn en mayday klokken 2.30 om at en båt var i ferd med å gå ned. Flere andre private båter kom til for å hjelpe og det hele var over innen nødetatene kom fram, forteller redningsleder Jan Erik Skorte ved Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge til NTB.

Han opplyser at båten ligger delvis nedsunket i fjæresteinene søndag morgen.

– Tre personer fikk tilsyn på legevakten, men det er ikke snakk om alvorlige skader, forteller Skorte.

Politiet opplyser at de har vært i kontakt med både passasjerene og kapteinen, som de vil snakke mer med senere.

– Dette skjedde i forbindelse med persontransport. Hendelsen blir etterforsket, sier operasjonsleder Birger Moen i Møre og Romsdal politidistrikt.