Opphevingen gjelder fra lørdag klokken 16, skriver NRK.

Det skjer etter nye målinger i dammen ved Hellefoss som viser at vannstanden i dag er under kritisk nivå, til tross for at det fremdeles er mye vann i Drammenselva.

Kommunene har i tillegg opprettet et informasjonssenter. Der kan beboere som har vært evakuert, komme og få svar på spørsmål eller slå av en prat, opplyser kommunen på sine nettsider.