Publikum trosser politiets sperringer i Sarpsborg

Ifølge politiet er det meldt om en del personer som trosser sperringene de har satt opp på Sarpsbrua.

– Vi ber om at sperringer blir respektert slik at vi unngår å bruke kapasitet til å passe på disse, skriver Øst politidistrikt på X/Twitter.

Sarpsbrua har blitt stengt i forbindelse med de voldsomme vannmengdene i Glomma. Årsaken til dette er at Sarpsborg kommune, Viken fylkeskommune og politiet er bekymret for trafikksikkerheten.

– Vi forstår at det er mange som har lyst til å ta en skikkelig titt på fossen, men ettersom det oppstår mange trafikkfarlige situasjoner, har vi nå satt opp flere sperringer. Det er viktig at alle respekterer disse og ikke tar seg forbi dem. Altfor mange parkerer dessuten på vilkårlige steder på og i nærheten av brua, noe som skaper trafikkfarlige situasjoner, sier de tre partene i en felles uttalelse.

Det er fortsatt mulig å kjøre over brua i begge retninger, men veien kan bli stengt på kort varsel.

– Det er helt nødvendig at folk respekterer sperringene som er satt opp. Det er lett å være opptatt av fossen og bli uoppmerksom på bilene, og vi frykter at det kan skje en påkjørsel eller ulykke som følge av dette. Et generelt viktig råd er å ikke oppsøke flomutsatte områder, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg og seksjonsleder Arne Bjørklund i Viken fylkeskommune.