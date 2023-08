Etter å ha fått en orientering fra fagfolkene og de frivillige på stedet, møtte kronprins Haakon pressen.

– Det gjør inntrykk. Det er voldsomme krefter som er i sving her sa kronprinsen.

Han fortalte deretter at det aldri har vært målt så store vannmengder i elva i Hønefoss.

– Det kan hende at det vært mer vann i elva tidligere, men da hadde vi ikke de samme målemetodene.

Kronprinsen roste deretter alle som hadde deltatt i arbeidet som er gjort rundt Hans, samt innstillingen til dem som er rammet.

– Det viser hvordan det mobiliseres i Norge på en veldig fin måte, sa han.

En utfordring

Kronprinsen sier at klimaendringer er en utfordring som kan føre til store konsekvenser.

– Vi er jo vant til mye vær i Norge. Det er i og for seg ikke noe nytt. Det som er nytt, er at det kommer mer voldsomt, det kommer på tider av året hvor vi ikke er vant til det, det kommer nye steder og det kommer voldsomt mye regn på kort tid, sa kronprins Haakon da han møtte pressen i Hønefoss.

Videre sa han at mye godt arbeid er blitt gjort, men at samfunnet fremdeles har en jobb å gjøre.

– Det kan komme voldsomt mye regn og byger det er vanskelig å forutsi hvor kommer. Noen ganger samler det seg veldig store mengder på små arealer, og konsekvensene blir store. Det er klart, dette er en utfordring, at klimaet er i endring, sa han.

Fredag pekte hans far kong Harald på klimaendringer som årsaken til ekstremværet Hans.

– Imponerende

Kronprinsen er lørdag på reise i de berørte områdene og startet med et besøk til evakuerte på Klækken. De satt og spiste i spisesalen da kronprinsen kom.

Klækken ligger like ved Hønefoss, ett av stedene som er hardt rammet av ekstremværet Hans. Hotellet er omgjort til senter for evakuerte.

– Det er litt av en jobb som gjøres, sa kronprinsen da han ankom hotellet.

I resepsjonen satt det en kriseteamleder, mens kommunedirektøren satt i et beredskapsmøte i et møterom like før kronprinsen ankom. I gangene gikk evakuerte rundt, mens det er et stort antall helsepersonell på stedet for å ta vare på dem.

Kronprins Håkon besøker de flomrammede som er innlosjert på Klækken Hotel etter uværet Hans. Kronprinsen ønskes velkommen av Fung. visepolitimester Lena Reis (t.v.), Ordfører i Ringerike kommune Kirsten Orebråten (midten) og statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland (t.h.). Foto: Geir Olsen / NTB

– Det er imponerende å høre at dere klarer å holde en positiv innstilling, sa kronprins Haakon til evakuerte.

Kronprinsen sa videre at han håper flommen trekker seg tilbake om kort tid, og at det ikke er så store skader.

Totalt befinner det seg 68 evakuerte personer på Klækken hotell. Mange av dem har helsebehov.

Bursdagsfeiring

Kronprinsen hilste på Anne Karin Rossland som fyller 76 år lørdag. Hun må feire dagen som evakuert.

– Gratulerer med dagen, men det var vel ikke sånn du tenkte å feire den, sa kronprinsen.

– Det var veldig stas å bli gratulert av kronprinsen, han er jo en ordentlig fyr. Jeg er imponert over hvor jordnær han er, sier bursdagsbarnet til NTB.

Reiser videre til Hønefoss og Søndre Land

Etter besøket på Klækken hotell skal kronprinsen videre til Hønefoss, der han skal møte representanter fra NVE, kommunen og statsforvalteren.

Deretter bærer turen videre til Søndre Land.

Fredag var kongeparet på tur til Mjøndalen og områdene langs Drammensvassdraget som er berørt av flommen.

