12.000 studenter står i boligkø – i Bergen kan studentene ende opp på madrass på gulvet

Som hjelp til de desperate studentene har samskipnaden lagt ut ti madrasser på gulvet i et av fellesrommene i studentbyen på Fantoft i Bergen, skriver NRK. Både andre fellesrom og ansattkantiner vil bli tatt i bruk dersom det trengs.

– Jeg skulle på mange måter ønske studentene slapp dette. Det er usikkert nok å være ny student, og på toppen av det hele må de starte studiet med en så usikker bosituasjon, sier Styreleder Amalie Lunde i Studentsamskipnaden på Vestlandet til kanalen.

Hun frykter at studenter må slutte på studiet og reise hjem igjen fordi de ikke har fått noe sted å bo. Det er plass til 5651 studenter i studentboliger i Bergen, og omtrent 3000 flere studenter står fortsatt i kø.

I Oslo står fler enn 7000 studenter i boligkø og i Stavanger er tallet 692. I Trondheim står 1100 på interesseliste for studentboliger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– På landsbasis ligger det nå rundt 10.000 boliger til leie på Finn, og det er 14 prosent færre enn på samme tid i fjor, sier leder Jørgen Hellestveit i Finn eiendom til kanalen.

En av årsakene til at køene er uvanlig lange er at mange studenter blir boende lengre i studentboliger før de flytter ut. På privatmarkedet gjør flyktningstrømmen fra Ukraina at mange færre utleieboliger er ledige.