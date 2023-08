Oda-konsernet gikk i milliardunderskudd

Omsetningen var på samme tid 2,93 milliarder, med en inntektsvekst på 19 prosent fra 2,47 milliarder, skriver E24.

Det kommer fram i konsernets årsregnskap.

Samtidig økte kostnadene, blant annet på grunn av høyere innkjøpspriser, lønnskostnader og nye leasingavtaler.

Til tross for underskudd, mener Oda-sjef Karl Munthe-Kaas at 2022 ikke var et kritisk dårlig år, han peker blant annet på inntektsveksten, at det koster å være en lavprisaktør, samt overgangen til et nytt lager på Lier.