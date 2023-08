55 døde i skogbrann på Hawaii – desperate mennesker hoppet i sjøen

– Det kommer til å ta mange år å bygge opp Lahaina, sa guvernør Josh Green på en pressekonferanse natt til fredag norsk tid.

Byen Lahaina ble rasert i brannen, og rundt 80 prosent av byen har brent ned. Gjenoppbyggingen ventes å koste milliarder av dollar.

– Det vi har sett i dag, er katastrofalt. Trolig er dette den største naturkatastrofen i delstaten Hawaiis historie, sier Green.

Flere tusen mennesker er evakuert fra Maui, og et stort antall personer venter på flyplassen på øya i håp om å komme seg bort.

Spredte seg fort

I 1960 omkom 61 mennesker da en tsunami rammet hovedøya på Hawaii. Green frykter at dødstallet denne gangen blir betydelig høyere.

Så langt er 55 mennesker bekreftet døde som følge av skogbrannen, som begynte tirsdag.

Flammene spredte seg fra et område med buskas og småskog utenfor byen som følge av kraftig vind. Situasjonen endret seg raskt, og en rekke desperate mennesker hoppet i sjøen for å unnslippe brannen.

Finner døde i sjøen

Aja Kirksey fra den amerikanske kystvakten sier til CNN at trolig rundt hundre personer hoppet i vannet idet flammene spredte seg gjennom Lahaina.

Helikopterpiloter i området hadde problemer med å se skikkelig på grunn av røyken. Men ifølge Kirksey ble rundt 50 mennesker reddet opp av sjøen av et kystvaktfartøy.

Ifølge Kekoa Lansford, som bor i området, er døde mennesker blitt funnet både i sjøen og på en bølgebryter som er bygget nær vannet.

– Vi har forsøkt å redde folks liv, og jeg føler vi ikke får hjelpen vi trenger, sier Lansford.

USAs president Joe Biden kaller brannen en stor katastrofe og lover føderal økonomisk støtte til de rammede områdene.

Tørt og kraftig vind

Skogbrannen på Maui er den dødeligste i USA siden 2018. Den gang omkom minst 85 mennesker i en brann i California.

Både USA, Canada, Sør-Europa og Øst-Asia er blitt rammet av en rekke skogbranner og ekstreme hetebølger de siste månedene. Mange av disse hendelsene er blitt knyttet til klimaendringene.

På Maui er det mye brennbar vegetasjon som følge av tørt vær. En orkan, som befant seg et godt stykke sør for Hawaii, førte til kraftig vind som gjorde at flammene spredte seg raskt.

Byen Lahaina, som lenge har vært populær blant turister, er flere hundre år gammel. Tidlig på 1800-tallet var Lahaina hovedstad i Kongeriket Hawaii.