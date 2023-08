Flertallet av elevene i Oslo vil flytte russetiden

– Elevene våre fortjener en avgangsmarkering etter 13 års skolegang, men feiringen trenger ikke å foregå midt i eksamensperioden. Det er flere sider ved russetiden som er utenfor vår kontroll som skoleeier, og vi mener at det bør bli en sterkere nasjonal involvering, slik at vi kan tilpasse russefeiringen til opplæringen og eksamensperioden, sier direktør Marte Gerhardsen i Utdanningsetaten i en pressemelding.

1900 elever i videregående skoler og rektorer ved de fleste videregående skoler i Oslo har svart på undersøkelsen om russefeiringen. Ingen av rektorene ønsket å beholde russefeiringen i april og mai.

For kommersialisert

– Det er behov for en tydelig regulering av kommersielle aktører, med blant annet konkrete tiltak mot markedsføring av barn og unge, sier Gerhardsen.

I dag påvirkes russetiden i stor grad av kommersielle aktører, både når det gjelder arrangementer, utstyr, klær og billetter til russetreff. Mange elever og foresatte melder også om ekskludering og sterkt kjøpepress, heter det i undersøkelsen.

– Vi i Osloskolen ønsker å ta mer regi på russefeiringen, sier hun.

Ber om dialog

Utdanningsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) i Oslo er enig med Gherardsen og ber Utdanningsetaten gå i dialog med skolene om russetiden.

– Denne undersøkelsen er et viktig innspill i arbeidet med hvordan vi kan skape en mer inkluderende avgangsmarkering. Jeg vil be Utdanningsetaten gå i dialog med russen, skolene og de ansatte om hvordan vi kan sørge for at russen både får arbeidsro til eksamen, og får festen de fortjener.

Hun mener festen bør starte etter at jobben er gjort og påpeker at russen i Tromsø selv har valgt å flytte russetiden.

Bekymret for utenforskap og prislapp

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil også flytte russetiden til etter eksamen. Han mener også at mange ungdommer begynner å planlegge russetiden altfor tidlig, og at en tid som egentlig skal være hyggelig for avgangselevene fører til utfrysing og utprising.

– Ungdommer som har gjennomført 13 år på skolen fortjener en feiring, men nå har det dessverre blitt slik at en del får utdanningen sin ødelagt av det som egentlig skal være en markering av at man har lyktes. Jeg blir dypt bekymret når jeg hører at russefeiringen starter allerede på ungdomsskolen og fører til utfrysing og utenforskap. For ikke å snakke om hvor mye dette nå koster for en del, sier han.

Johansen mener verken myndighetene, skolene, foreldrene eller elevene selv har tatt godt nok tak i problemene rundt russetiden. Han viser til et prosjekt byrådet har satt i gang i Oslo kommune der skolene, foreldrene og russen involveres for å endre på russetiden.