Flommen: Disse togstrekningene er stengt

* Bergensbanen: Stengt mellom Geilo og Hønefoss. Prognose for åpning er mandag 14. august. Strekningen Geilo – Bergen er åpen for togtrafikk, mens strekningen Oslo S – Hønefoss er stengt. Vy setter ikke opp alternativ transport.

* Dovrebanen: Stengt mellom Lillehammer og Moelv. Prognose for åpning er mandag 14. august klokken 03.30. Det er også stengt mellom Hunderfossen og Støren. Der har ikke Bane Nor noen prognose for åpning.

* Rørosbanen: Stengt mellom Rena og Tynset. Ny oppdatering fredag klokken 15.

* Gardermobanen: Færre spor i bruk ved Eidsvoll på grunn av flom. Noen forsinkelser og innstillinger vil oppstå. Ny oppdatering lørdag klokken 10.

* Raumabanen: Åpnet for trafikk, men det kjøres kun test-tog, ikke passasjertog. SJ har sagt til Åndalsnes Avis at de jobber med løsninger for å få den ordinære trafikken i gang igjen.