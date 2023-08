Minst 53 døde i skogbrann på Hawaii

Dødstallet etter skogbrannen som har rast gjennom byen Lahaina på Hawaiis nest største øy Maui, steg i natt fra 36 til 53. Tallet kan stige ytterligere, sier guvernør Josh Green.

Brannen spredte seg svært raskt som følge av tørt terreng og kraftig vind. I den historiske byen Lahaina, nordvest på øya, nådde flammene blant annet Front Street, der det ligger en rekke butikker og restauranter som er populære blant turister. Noen av innbyggerne i byen måtte hoppe i sjøen for å komme unna flammer og røyk.

Biden kaller Kina en tikkende bombe

– De har fått noen problemer. Det er ikke bra, fordi når dårlige folk får problemer, gjør de dårlige ting, sa Biden om Kina under et besøk i Salt Lake City i delstaten Utah i natt norsk tid. Han sa at Kina er «en tikkende tidsbombe» på grunn av landets økonomiske problemer.

Statistikk fra kinesiske myndigheter denne uken viste at prisnivået i Kina er fallende, det vil si at landet har gått inn i deflasjon. En saktegående økonomi med stagnasjon i innenlandsk forbruk og lønnsnivå står i kontrast til inflasjon som preger store deler av omverdenen. – Kina er i trøbbel, sa Biden i Utah, men han sa også at han ikke ønsker å skade Kina og at han ønsker et rasjonelt forhold til landet.

Drapsmistenkte i Ecuador er colombianere

De seks som er pågrepet etter drapet på presidentkandidaten Fernando Villavicencio og den mistenkte som ble drept under pågripelsen, er colombianere, opplyser politiet i Ecuador. Ecuadors avtroppende president Guillermo Lasso har erklært to måneders unntakstilstand og bedt FBI om hjelp i etterforskningen.

59 år gamle Villavicencio var tidligere journalist og senere parlamentariker. Han lanserte seg som presidentkandidat tidligere i år og ble skutt og drept idet han forlot et valgkampmøte i hovedstaden Quito onsdag kveld lokal tid. Han var kjent for sin kamp mot korrupsjon. Etter drapet er det nå sju presidentkandidater igjen til valget, som skal holdes 20. august.

Hivsmittet mann tiltalt for voldtekt i Oslo

En 44-åring bosatt i Oslo er tiltalt for å ha voldtatt en 24 år gammel kvinne utendørs ved børsen i Oslo sentrum en kveld i oktober i fjor.

Mannen var hivsmittet da den angivelige voldtekten skjedde sent på kvelden den 5. oktober. Han er derfor også tiltalt for å ha utsatt en person for fare for overføring av smittsom sykdom.

– Dette er en svært alvorlig sak og en alvorlig tiltale, sier statsadvokat Kari Hangeland Buvik til TV-kanalen.

Russisk fartøy på vei til månen

Russland skjøt i natt norsk tid opp en rakett med en romsonde som skal lande på månen senere denne måneden. Det er første gang på 47 år at landet sender av gårde et månelandingsfartøy.

Hovedmålet med ferden er å bidra til utvikling av teknolog for en myk landing. I tillegg skal månens indre struktur granskes, og Luna-25 skal søke etter naturressurser, inkludert vann, i løpet av det året det er ventet at den skal være i drift på månens overflate.

Marerittstart for Hovland i PGA-sluttspillet

Golfstjernen Viktor Hovland har fått alt annet enn en god start i PGA-sluttspillet i Memphis i Tennessee. Etter 18 hull endte Ekeberg-gutten to slag over par.

Hovland startet på hull ti og åpnet med to hull på par før marerittet startet. På de neste sju hullene ble fasiten én dobbeltbogey, to bogeys og to birdies. Den andre halvdelen av runden gikk noe bedre. Hovland startet med tre hull på par, før han nok en gang gikk på en bogey. Deretter klarte han to birdies, to slag på par, før han avsluttet med nok en bogey.