– Det fallet i kjerneinflasjonen var viktig, og i tråd med konsensus. Det er et tydelig omslag, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capitals til Dagens Næringsliv.

Han mener dagens tall er en lettelse.

Torsdag neste uke er det rentemøte i Norges Bank. Spørsmålet i den forbindelse er om sentralbanken vil heve renta med 0,25 eller 0,5 prosentpoeng.

Venter renteøkning på 0,25 prosentpoeng

Fallet i kjerneinflasjonen til 6,4 prosent i juli er høyere enn Norges Banks anslag på 6,3.

Seksjonssjef for prisstatistikk Espen Kristiansen i SSB forklarer at oppgangen i matvareprisene fra juni til juli kan ses i sammenheng med de årlige forhandlingene mellom butikkjeder og leverandører. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nordea-analytiker Dane Cekov peker på at fallet i kjerneinflasjonen, en indikator som ekskluderer priser på mat, energi, alkohol og tobakk, ikke er høy nok til å endre sentralbankens planer. Han venter derfor en renteøkning på 0,25 prosentpoeng i neste uke.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier til NTB at dette er en skikkelig gladnyhet for Norges Bank og for folks rente.

– Det er trolig den første positive rente-overraskelsen vi har fått i år. Denne oppdateringen er en tydelig beskjed til sentralbanksjef Ida Wolden Backe og Norges Bank før neste ukes rentemøte, mener han.

Prisveksten dempet seg

Konsumprisindeksen steg på sin side med 0,4 prosent fra juni til juli i år, og var i juli 5,4 prosent høyere enn for ett år siden. Dette er 1,0 prosentpoeng lavere enn tolvmånedersveksten som ble målt i juni, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Matvareprisene hadde en historisk høy månedsendring fra juni til juli i fjor. Vi har ikke målt en tilsvarende høy vekst i prisene fra juni til juli i år, noe som gjør at tolvmånedersveksten for matvareprisene faller i juli, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Fortsatt høye matvarepriser

Fra juli i fjor til juli i år steg matvareprisene med 9,2 prosent. Dermed steg matvareprisene med 3,2 prosent fra juni til juli i år. Det har vært flere måneder på rad med økte priser på matvarer. Fra juni i fjor til juni i år var stigningen på hele 13,7 prosent.

– Oppgangen i matvareprisene fra juni til juli kan ses i sammenheng med de årlige forhandlingene mellom butikkjeder og leverandører. I tillegg fases effektene fra årets jordbruksoppgjør inn i juli, sier Kristiansen.

I juli var det spesielt økte priser på kjøtt, melk og ost som trakk opp indeksen.

Lavere strøm- og drivstoffpriser

Blant varene som demper tolvmånedersveksten i juli finner vi bensin, diesel og strøm. Fra juli 2022 til juli 2023 falt prisene på bensin og diesel med henholdsvis 15,2 prosent og 21,0 prosent.

Det har vært store forskjeller i strømprisene siden høsten 2021. Juli i år var den første måneden siden strømstøtteordningen ble innført der ingen av prisområdene landet er delt inn i hadde høy nok markedspris til å kvalifisere for strømstøtte, skriver SSB.