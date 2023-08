Presidentkandidat drept i Ecuador

Presidentkandidaten Fernando Villavicencio ble skutt og drept på et valgkamparrangement i Ecuadors hovedstad Quito i natt norsk tid. Senere i natt ble en mann som var mistenkt for å ha stått bak drapet, forsøkt pågrepet. Han ble skutt av politi i en skuddveksling og døde av skadene, opplyser påtalemyndigheten.

Villavicencio var blant de åtte kandidatene som stiller til presidentvalget 20. august. Samme dag er det valg på ny nasjonalforsamling i Ecuador. Villavicencio var 59 år gammel og hadde kamp mot korrupsjon som en av sine hovedsaker.

Droner skutt ned på vei mot Moskva

Russisk luftvern har i natt skutt ned to militære droner som var på vei mot Moskva, sier byens ordfører Sergej Sobjanin. Han sier at den ene av dem ble skutt ned nær byen Kaluga og den andre over ringveien som går rundt hovedstaden.

Også forrige natt ble det skutt ned to droner på vei mot Moskva, opplyste russiske myndigheter i går.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Guterres bekymret for Nigers president

FNs generalsekretær António Guterres sier han er dypt bekymret over forholdene som Nigers avsatte president Mohamed Bazoum og hans familie er underlagt etter militærkuppet.

– Generalsekretæren gjentar sin bekymring over helsen og sikkerheten til presidenten og hans familie, og oppfordrer nok en gang til at han blir umiddelbart og betingelsesløst satt fri og gjeninnsatt som landets leder, står det i en uttalelse fra Guterres i natt.

Biden begrenser investeringer i Kina

USAs president Joe Biden har undertegnet et dekret for å hindre amerikanske selskapers mulighet til å investere i kinesisk teknologi. Det rammer kinesiske teknologiselskaper som utvikler mikrobrikker og mikroelektronikk, kvantedata og kunstig intelligens. Det er hensyn til amerikansk nasjonal sikkerhet som ligger bak, ikke økonomiske interesser, ifølge Biden-administrasjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kinas ambassade i Washington var raskt ute med å kommentere Bidens beslutning. Kina kaller Bidens tiltak skuffende og mener begrensningen fra USA kan føre til at både kinesiske og amerikanske selskapers interesser undergraves.

Vindkraftbransjen vil bygge turbiner tettere på bebyggelsen

Norsk vindkraftbransje ønsker å sette opp vindturbiner tettere på bebyggelsen enn det som er vanlig i dag. I tillegg vil de ha lavere skatt.

Fornybar Norge, NHOs medlemsorganisasjon for vindkraftutbyggere, ber om at det blir enklere å bygge mindre vindkraftverk nær allerede eksisterende infrastruktur, skriver Klassekampen.

Bransjen kaller små vindkraftprosjekter som kan bygges i tilknytning til allerede eksisterende infrastruktur for «nærvind».

Tennis: Eikeri videre i doubleturneringen i Montreal

Ulrikke Eikeri og hennes estiske makker Ingrid Neel slo tsjekkiske Katerina Siniakova og brasilianske Luisa Stefani i doubleturneringen i Canada.

Etter at Eikeri og Neel tok seg forbi chilenske Alexa Guarachi og rumenske Monica Niculescu i 1. runde, ble også Siniakova og Stefani slått i 2.-rundekampen i WTA1000-turneringen. Sistnevnte er rangert som verdens tredje beste doublespiller. WTA1000 er nivået under Grand Slam.